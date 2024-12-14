Ф'юрі – про перший бій з Усиком: Це не він гарно боксував, це я забагато помилявся

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-1-1) заявив, що причиною поразки від українського володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) в першому поєдинку стало недбале ставлення британця до бою.

Відповідну заяву Ф'юрі зробив у коментарі Associated Press.

"Справа була не стільки в тому, що він робив правильно. Це я був більш втомлений, ніж будь-коли, став недбалим, розумієте, що я маю на увазі? Завдавав удари, не думаючи про те, що роблю. Це не він гарно боксував, це я робив забагато помилок. Це все.

Іноді, коли бійці програють бій, вони вже ніколи не зможуть виграти наступний. Вони ніколи не стають колишніми. Я бачив це багато разів. Ми дізнаємося це в суботу ввечері, чи не так?", – сказав Ф'юрі.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.