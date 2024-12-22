Хей віддав перемогу Усику, але не погодився з рішенням суддів

Британець Девід Хей (28-4, 26 КО), який був чемпіоном і в крузервейті, і в хевівейті, згоден із тим, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) переміг Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), але перевагу в чотири раунди вважає завеликою.

Про це він повідомив у себе в Instagram.

"Оце так бій. За моїми підрахунками, Усик переміг з перевагою у два раунди, тоді як усі троє офіційних суддів віддали йому перевагу в чотирьох раундах. Дехто вважає, що бій був набагато ближчим, а дехто навіть віддавав перевагу Фʼюрі. Але в боксі має значення лише думка суддів. Хто готовий до наступного бою Фʼюрі проти Джошуа? Я знаю, що я готовий", – сказав Хей.

Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Українець свою перемогу присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа. Дюбуа після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.