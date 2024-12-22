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Туркі назвав умову, за якої спробує організувати бій Усик – Дюбуа

Руслан Травкін — 22 грудня 2024, 04:56
Туркі назвав умову, за якої спробує організувати бій Усик – Дюбуа
Туркі Аль-Шейх
Скріншот

Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх готовий взятися за організацію поєдинку між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (22-1, 21 КО), але для цього треба, щоб у лютому британець відстояв свій титул IBF проти Джозефа Паркера (35-3, 23 КО).

Про це Туркі заявив у коментарі для ютуб-каналу The Stomping Ground.

"Якщо Дюбуа переможе в лютому, я хочу знову побачити бій Даніеля з Усиком. І я хочу побачити поєдинок Тайсона, можливо, із Джошуа. Ми вирішимо", – сказав Аль аш-Шейх.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

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Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реваншукраїнець погодився.

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