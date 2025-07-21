Нокаутує у 5-6 раунді: відомий тренер дав прогноз на третій бій Усика проти Ф'юрі

Леонід Лоївський, колишній головний тренер збірної України з боксу та команди "Українські отамани", вважає, що абсолютний чемпіон Олександр Усик нокаутував би Тайсона Ф'юрі в третьому бою.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Хотілося б, щоб він утретє переміг Тайсона Ф’юрі – через його негарну поведінку. Думаю, у п’ятому-шостому раунді Усик його нокаутував би", – сказав Лоївський.

Також існує можливість, що наступний бій Усик проведе проти блогера Джейка Пола. Лоївський вважає, що Олександр переміг би його навіть із зав'язаною рукою.

"Навіть якби Усику одну руку зв’язати – другою він прибив би Пола ще в першому раунді. Все завершилося б тоді, коли сам Усик того забажає. Я не знаю рівень Джейка Пола в ММА, але добре знаю клас в боксі Усика. Тут мій вибір очевидний".

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.