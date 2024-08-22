Лоївський: Не хочу опускатися до рівня Сосновського

Колишній головний тренер збірної України Леонід Лоївський вважає, що звинувачення з боку нинішнього наставника національної команди Дмитра Сосновського є безпідставними.

Про це він розповів у інтерв’ю XSPORT.

"Не хочу опускатися до його рівня та наклепу. Ми команду зберегли. Війну зустріли на міжнародному турнірі у Болгарії. Для нас це був шок, оскільки наші близькі та рідні були далеко та в небезпеці. У найкоротші терміни потрібно було приймати найважливіші рішення та брати відповідальність на себе, допомагати хлопцям їхнім сім'ям. Ми це робили.

Найголовніше – нам вдалося зберегти команду та показати гідні результати надалі. На найстарішому та найпрестижнішому турнірі в Європі "Странджа 2022" чоловіча збірна здобула золото та три срібла.

З міжнародною підтримкою ми вирішили зібрати команду у Європі. Далі повіз національну збірну до 22-х років на чемпіонат Європи до Хорватії, де хлопці також здобули золото та три срібла. Ми організували збори у Німеччині, Вірменії, де збирали хлопців з усіх куточків України.

На дорослому чемпіонаті Європи хлопці взяли чотири бронзи, попри весь пережитий стрес. Вже у червні ми проводили збори на Олімпійській базі у Кончі-Заспі, у нас. Надалі перше командне місце здобули на міжнародному турнірі в Греції.

Завоювали два золота та два срібла на престижному турнірі в Румунії. У вересні був чемпіонат світу серед студентів, де команда готувалася у нас і виступили класно – взявши перше командне!" — сказав Лоївський.