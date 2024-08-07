Екстренер збірної України: Безсумнівно, гроші, які пообіцяв Усик, додають Хижняку мотивації

Колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський вважає, що солідні призові, які Олександр Усик пообіцяв за медалі на Олімпійських іграх, додають мотивацію Олександру Хижняку.

Слова Лоївського наводить Sport-express.ua.

"Оралбай – це непростий суперник, чемпіон світу. Буде важкий бій і ніхто не буде здаватися. Але Саша є фаворитом і я впевнений, що він принесе Україні золоту медаль. Я дуже вдячний, що був в одній команді Хижняка і разом з його батьком виводив Сашка в ринг.

Чи слабший Оралбай за Перейру і Лопеса? Так не можна говорити. Кожен боксер, який виступає на Олімпійських іграх, заслужив це. Так, сітка в Оралбая була слабша, але на Іграх кожен може піднести сюрприз.

Нокаут ми навряд чи побачимо, але я вболіваю за Сашу. Думаю, він впевнено переможе за очками. Тим паче на Олімпіаді присутній Олександр Усик – чемпіон світу, який сказав, що особисто дасть гроші нашим боксерам за перше, друге та третє місця. Це безсумнівно додає мотивації", – сказав Лоївський.