Лоївський: Хижняк вигриз цю золоту медаль

Колишній головний тренер збірної України з боксу Ленонід Лоївський привітав свого експідопічного Олександра Хижняка з перемогою на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Його слова наводить XSPORT.

"Вболівав за всю українську команду. Хороший фундамент ми заклали ще за нашої роботи для становлення хлопців. Маленька необережність зупинила нас у Токіо за крок до "золота".

Хочу привітати Сашка і його батька Олександра. Вони пройшли неймовірний шлях! Те бажання, той характер, які Хижняк показував у рингу в кожному бою, немає з чим порівняти! Сашко йшов до золота незважаючи ні на що, не залишаючи нікому шансів. Він цю золоту медаль вигриз!

Він рік не боксував через травму та відновлення. Перший бій з Пилипом Акіловим показав, яким характером славиться Хижняк. Важким був і другий бій. Через постійний тиск від Хижняка його суперники були змушені приймати його манеру ведення бою та танцювати під його дудку, але він їх перебивав.

Протистояння з дворазовим олімпійським чемпіоном з Куби вкотре наголосило на сильних сторонах Олександра. Кубинця підвела функціоналка і Сашко зі своїм бажанням та настроєм пройшовся ним як танк.

Фінальний бій з казахом також був напруженим, але моя думка, що Сашко не поступився йому жодним раундом. На один два удари казаха Хижняк викидав п'ять-десять своїх. Хижняк з батьком – приклад стійкості, характеру віри в себе та наполегливої роботи, яка винагородилася", – сказав Лоївський.