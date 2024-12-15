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Тренер назвав перевагу Усика над Ф'юрі в реванші

Олександр Булава — 15 грудня 2024, 23:30
Тренер назвав перевагу Усика над Ф'юрі в реванші
Getty Images

Колишній головний тренер збірної України Леонід Лоївський вважає, що Олександр Усик виграє протистояння проти Тайсона Ф'юрі завдяки кращій підготовці.

Цитує тренера XSPORT.

"Однією з головних переваг Усика перед реваншем є його гарна школа олімпійського боксу. Коли ти стільки років боксуєш на такому рівні, потрібно фізично і функціонально завжди бути готовим. Ти постійно у такому ритмі, звикаєш до навантажень, живеш олімпійськими циклами, тренувальними процесами.

Як показав перший бій Усик – Ф'юрі, всі раунди Олександр тримав суперника у напрузі та не давав йому розслабитися, координуватися. У такому ритмі помилка Ф'юрі стала справою часу і Саша практично нокаутував британця в моменті. За рахунок великої школи олімпійського боксу це стало можливим", – розповів Лоївський.

Нагадаємо, що реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.

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