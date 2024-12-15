Тренер назвав перевагу Усика над Ф'юрі в реванші

Колишній головний тренер збірної України Леонід Лоївський вважає, що Олександр Усик виграє протистояння проти Тайсона Ф'юрі завдяки кращій підготовці.

Цитує тренера XSPORT.

"Однією з головних переваг Усика перед реваншем є його гарна школа олімпійського боксу. Коли ти стільки років боксуєш на такому рівні, потрібно фізично і функціонально завжди бути готовим. Ти постійно у такому ритмі, звикаєш до навантажень, живеш олімпійськими циклами, тренувальними процесами.

Як показав перший бій Усик – Ф'юрі, всі раунди Олександр тримав суперника у напрузі та не давав йому розслабитися, координуватися. У такому ритмі помилка Ф'юрі стала справою часу і Саша практично нокаутував британця в моменті. За рахунок великої школи олімпійського боксу це стало можливим", – розповів Лоївський.