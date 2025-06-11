Воррен назвав двох потенційних суперників для переможця реваншу між Усиком та Дюбуа

Промоутер Френк Воррен заявив що переможець реваншу між Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) та Олександром Усиком (23-0, 14 КО) зобов'язаний провести захист титулу WBO, яким володіє Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), а потім на бій може розраховувати претендент від WBA.

Про це промоутер розповів у коментарі Sky Sports.

"Фабіо Вордлі – тепер тимчасовий чемпіон WBA, тож він у хорошій позиції. У нас буде велике шоу 19 липня на Вемблі, де Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа. На кону будуть усі чотири пояси. Щойно цей бій відбудеться, хтось із них володітиме цими поясами, а потім керівні органи почнуть вимагати обов’язкові захисти. Більшість із них уже були прострочені. Першою буде WBO, тобто Джозеф Паркер, який є тимчасовим чемпіоном організації. Тож він перший. Наступною після цього, ймовірно, стане WBA", – зазначив Воррен.

Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше свій прогноз на поєдинок дав Дерек Чісора.