Лапін знову проведе бій в андеркарді поєдинку за участі Усика: відомий суперник

Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО) проведе бій в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Суперником українця стане британець Льюїс Едмондсон (11-0, 3 КО).

Бій пройде 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Wembley just got saucy 🔥



Lawrence Okolie will take on Kevin Lerena and @EdmondsonLewie faces the unbeaten Daniel Lapin 😤



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UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | Live Worldwide on @DAZNBoxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/icWorAz77N — Queensberry Promotions (@Queensberry) June 11, 2025

Лапін останній бій провів у грудні минулого року, коли переміг Ділана Коліна одноголосним рішенням суддів.

Раніше промоутер Френк Воррен заявив, що переможець реваншу між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком зобов'язаний провести захист титулу WBO, яким володіє Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), а потім на бій може розраховувати претендент від WBA.