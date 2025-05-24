Непереможений українець здолав суперника в першому раунді

Український чемпіон WBC International Андрій Новицький (15-0, 11 КО) здобув дострокову перемогу над перуанцем Девідом Зегаррою (35−13−1, 22 КО).

Бій відбувся на вечорі боксу у Мелроузі, США. Українець активно розпочав поєдинок проти перуанця та заставив його капітулювати вже у першому раунді.

Зегарра пропустив комбінацію від Новицького, після чого завалився на канвас. Рефері одразу зупинив бій та зафіксував перемогу українського боксера.

Нагадаємо, до цього поєдинку Новицький провів бій у грудні в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі, де переміг мексиканця Едгара Раміреза (10-2-1, 4 КО).

Поєдинок пройшов усю дистанцію та завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця – 100:90, 100:90, 98:92.