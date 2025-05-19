Все вирішиться за кілька раундів: Новицький – про наступний бій

Український чемпіон WBC International Андрій Новицький (14-0, 10 КО) впевнений у своїй перемозі над перуанцем Девідом Зегаррою (35−12−1, 22 КО).

Цитує боксера BoxingScene

"Ми дуже добре підготувалися до наступного бою. Готуйтеся до нокауту. Думаю, через кілька раундів — можливо, у третьому – все буде завершено.

Я щасливий бути в Бостоні, бо це місто стало для мене другим домом. Тут смачна юшка з молюсків. Тут одні з найкращих у світі лобстерів. Хороші люди, привітні люди, гарна атмосфера", – сказав Новицький.