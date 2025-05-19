Все вирішиться за кілька раундів: Новицький – про наступний бій
Український чемпіон WBC International Андрій Новицький (14-0, 10 КО) впевнений у своїй перемозі над перуанцем Девідом Зегаррою (35−12−1, 22 КО).
Цитує боксера BoxingScene
"Ми дуже добре підготувалися до наступного бою. Готуйтеся до нокауту. Думаю, через кілька раундів — можливо, у третьому – все буде завершено.
Я щасливий бути в Бостоні, бо це місто стало для мене другим домом. Тут смачна юшка з молюсків. Тут одні з найкращих у світі лобстерів. Хороші люди, привітні люди, гарна атмосфера", – сказав Новицький.
10-раундовий поєдинок відбудеться 23 травня в Мелроузі, США.
Новицький свій останній бій провів в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі, де переміг мексиканця Едгара Раміреза (10-2-1, 4 КО).
Поєдинок пройшов усю дистанцію та завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця – 100:90, 100:90, 98:92.
Для Зегарра це буде перший бій з квітня 2024-го, коли він технічним нокаутом у другому раунді поступився румуну Міхайові Ністору.