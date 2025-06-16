Ідеальний суперник: Сіренко – про бій з Новицьким

Український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) вважає, що чемпіон WBC IntАernational Андрій Новицький (15-0, 11 КО) є ідеальним суперником, який має зручний стиль для нього.

Про це боксер розповів у коментарі ТАЙК МАЙСОН.

"Я вважаю його ідеальним суперником для себе. Без досвіду професійного боксу і з його манерою боксу він мені дуже подобається, тому що стилі роблять бій – і його стиль для мене дуже зручний. Тільки запропонували бій з Новицьким – я готовий був. Бо в мене були до цього підписані два контракти на зовсім іншого формату бої. Останній з них – це був бій з Ділліаном Вайтом. Я підписав контракт, але цього не сталося. З якої причини – я не знаю. Я готувався на зовсім інші бої, тому цей бій для мене не є проблемою взагалі", – розповів він.

Також Сіренко зазначив, що йому незвично виходити на ринг проти українця.

"Я казав, що я категорично не б’юся з росіянами і не дуже хотів би битися з українцями. Але так як ініціатива йде не з мого боку, то, звичайно, я погодився на цей бій. Якщо хочуть зі мною бій – я абсолютно готовий. Неприємно, звичайно, боксувати зі своїм, але в моменті, коли ти вже готуєшся на бій, коли виходиш у ринг – мені вже байдуже, українець це чи хто завгодно. У мене є конкретно моя місія, моє завдання, яке я маю виконати, і все. Все інше для мене не має абсолютно ніякого значення", – розповів Сіренко.

Бій між українцями відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO),