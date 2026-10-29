Чому б не прийняти цей виклик? Батько Бенавідеса оцінив потенційний бій проти Усика

Хосе Бенавідес-старший, батько та тренер чемпіона WBA та WBO у важкій вазі Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО), розповів, що наразі уся концентрація його сина спрямована на найближчий поєдинок проти Міхала Чесляка, хоча з'являється багато чуток навколо потенційного бою американця проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Про це він висловився у коментарі Fight Hub TV.

"Наша увага зосереджена на бою 5 грудня: у нас дуже сильний суперник (володар титулу WBC Міхал Чесляк – прим. ред.), який прагне створити сенсацію і перемогти Девіда, тож ми повністю сконцентровані на цьому. Але я відчуваю, що все буде добре. Мені здається, Девід зупинить цього хлопця – він зараз у чудовій формі, виглядає просто вражаюче. Тож так, якщо говорити про майбутні великі бої – Опетая саме той суперник. Водночас я чую багато розмов про Енді Руїса, Усика та Тайсона Ф'юрі... Якщо Девід і надалі робитиме те, що робить зараз, матиме такий переконливий вигляд і демонструватиме свою швидкість, міць та все інше, то, думаю, можливо будь-що", – відповів Бенавідес-старший.

Наставник чемпіона додав, що вони не проти поставити бій проти українця на перший план, відклавши інші поєдинки на потім.

"Чому б не прийняти цей виклик? Інші поєдинки нікуди не дінуться. Зрештою, ми намагаємося зробити те, чого, по суті, ще ніхто не робив. Девід хоче цього, тож він дав мені впевненість: гаразд, зробімо це!" – зазначив батько Бенавідеса.

Раніше батько Девіда зізнався, що є великим шанувальником українського боксера, а також додав, що хотів би побачити очну дуель свого сина із Усиком.

Була інформація, що Усик зацікавлений у протистоянні проти непереможеного американця, яке може відбутися у 2027-му році. Щоправда, Бенавідес вже отримав свій наступний бій.

Сам Девід вже повідомив, що вів перемовини з Олександром щодо потенційного протистояння у крузервейті.