Стане його найбільшим досягненням: відомий експерт оцінив важливість бою Усик – Бенавідес

Боксерський експерт та відомий ведучий Саймон Джордан припустив, що можлива перемога Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО) може стати найбільшим досягненням у кар'єрі українського боксера.

Своєю думкою він поділився у новій програмі на TalkSPORT Boxing.

"Якщо Усик повернеться до важкої ваги й переможе Бенавідеса, то на цьому етапі кар'єри це, мабуть, стане його найбільшим досягненням. Попри те, що він перейшов до надважкої ваги, домінував там, раніше був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, а потім знову піднявся з важкої ваги, став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі й переміг усіх суперників у цьому дивізіоні. На цьому етапі кар'єри його повернення та перемога стали б феноменальним досягненням", – заявив Джордан.

Непереможений українець готовий опуститися у крузервейт заради двобою проти Бенавідеса. Сам американець вже вже відреагував на таке бажання Олександра.

Зазначимо, що Усик залишив крузервейт у 2018 році у статусі абсолюта. Він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Нагадаємо, що Бенавідес 5 грудня проведе поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка. Очікується, що Олександр може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українця Сергій Лапін.

Нещодавно Майріс Брієдіс прокоментував такі плани Усика.