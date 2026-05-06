Безперечно, Усик – перший: непереможений чемпіон назвав свій рейтинг P4P

Денис Іваненко — 6 травня 2026, 10:22
Володар поясів WBA та WBO у крузервейті та чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) назвав свій рейтинг найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії.

Його він озвучив в інтерв'ю Аріелю Гельвані.

Американець виділив трійку бійців. Лідером він поставив українського чемпіона Олександра Усика

"Безперечно, Усик — перший. Далі я поставлю себе – це факт. Я бачив, що мене поставили на третє місце, і я з цим згоден. Мої результати за останні роки – перемоги над Давідом Моррелем, Ентоні Ярдом, перехід у вищу вагу, бій одразу за два титули у важкій вазі та їх завоювання.

Усе це підтверджує третє місце. І єдина причина, чому я не ставлю себе другим – це повага до Наої Іноуе. Він зробив дуже багато для боксу, він великий чемпіон", – сказав Бенавідес.

Нагадаємо, що Давід напередодні нокаутував Гільберто Раміреса у шостому раунді та став чемпіоном світу вже у третьому для себе дивізіоні. Після цього Туркі Аль аш-Шейх заявив, що хоче організувати його битву з Олександром Усиком у 2027 році.

Нещодавно авторитетне видання The Ring оновило рейтинг P4P. У ньому український боксер втратив лідерство.

