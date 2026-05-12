Колишній абсолют закликав непереможеного боксера відмовитись від бою з Усиком

Ексчемпіон світу Заб Джуда поділився думками про потенційний бій між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Давідом Бенавідесом (32-0, 25 КО).

Його слова передає MillCity Boxing.

Цю битву у 2027 році хоче організувати Туркі Аль аш-Шейх. Американець розповів, чи варто його земляку погоджуватись на це протистояння.

"Ні-ні-ні, Давіде, слухай. Ти ж розумний. Ти ж знаєш – це надважка вага. Це зовсім інше. Я впевнений, що в житті Усик важив і 118, і 123 кг. Навіщо тобі битися з таким здоровилом? Це не круто. Я не хочу кидати малого в саме пекло. Ні, не тому, що він боїться – він нікого не боїться. Я не думаю, що взагалі хтось може його побити. Але це ми забігаємо наперед. Чи бачу я цей бій пізніше? Так. Але зараз, наступним боєм — ні. Не йди на Усика. Ні. Це не те. Це не воно. А якщо Давіда вирублять або він отримає травму? Що вони тоді скажуть? Ні, бро. Ти там король, не дай їм себе обдурити. Не дай їм виманити тебе заради бабла. Ти все робиш правильно, друже. Де ти зараз є – там і будь. Не ведися на цей "мішок із грошима", мій хлопчик. Знаєш, вони виставлять цей мішок, щоб заманити тебе. Не дозволяй їм", – сказав Джуда.

Нагадаємо, що напередодні 29-річний Бенавідес піднявся у крузервейт, де провів поєдинок із Гільберто Раміресом. Він нокаутував суперника в шостому раунді, завдяки чому став чемпіоном світу вже у третьому для себе дивізіоні.

