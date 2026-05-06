Я готовий прийняти цей виклик: непереможений чемпіон світу – про битву з Усиком

Володар поясів WBA та WBO у крузервейті та чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) висловився про можливий бій з королем надважкого дивізіону Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Своїми думками він поділився в інтерв'ю Аріелю Гельвані.

Боксер відреагував на слова Туркі Аль аш-Шейха, який сказав, що хоче організувати цю битву у 2027 році. Американець зізнався, чи звернув на це увагу.

"Так, звісно. У мене є змагальний дух, тому це мене точно цікавить. Але, як я вже казав, ніколи не знаєш, що можливо, поки не зробиш це можливим. Багато хто вважає, що я не зможу перемогти Усика. Але якщо я справді зосереджуся і, скажімо, тренуватимуся рік… Бо я ж тільки-но піднявся у важчі вагові категорії. Я ледве перейшов у важку вагу, я не можу просто так одразу перейти в надважку. Але якщо я підготуюся як слід, то зможу перемогти будь-кого у світі. Проте прямо зараз, на мою думку, це нереально. Особливо якщо я хочу стати чинним чемпіоном у напівважкій вазі та важкій вазі", – сказав Бенавідес.

Боєць підкреслив, що наразі сфокусований на цьому складному завданні й на нього ніхто не виходив із конкретними пропозиціями. Він запевнив, що не виключає такої можливості в майбутньому, але не має поки планів найближчим часом підійматись у надважкий дивізіон.

"Але я ніколи не скажу "ніколи". Можливо, у майбутньому, коли мені буде 35-36 років, я перейду у хевівейт. А зараз я зосереджений на важкій та напівважкій вазі. Моя команда знає мою позицію – я працюю з Кубою, Левковіцем і Хеймоном, і я вже казав їм це раніше. До речі, саме Куба якось сказав: "Бро, ти подумаєш, що я божевільний, але я вважаю, що ти можеш побити Усика у вазі 200 фунтів або навіть у важкій вазі". Це було приблизно рік тому. Але, як я казав, у мене є свої плани. Я розумію, що люди хотіли б побачити цей бій, але я поважаю Усика – на мою думку, він номер один pound-for-pound, один із найвидатніших боксерів усіх часів. Я маю до нього величезну повагу. Якщо такий бій колись відбудеться, це буде найважчий тренувальний табір у моєму житті, але я готовий прийняти цей виклик", – резюмував Бенавідес.

Нагадаємо, що напередодні Давід Бенавідес здобув дострокову перемогу над Гільберто Раміресом, нокаутувавши його в шостому раунді. Завдяки цьому тріумфу він став чемпіоном світу вже у третьому для себе дивізіоні.