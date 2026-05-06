Бенавідес розпочав переговори про бій з Біволом

Чемпіон WBA та WBO у важкій вазі та володар титулу WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) розпочав переговори про бій з володарем титулів WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитром Біволом (24-1, 12 КО).

Про це американський боксер розповів у коментарі The Ariel Helwani Show.

"Я повернусь у напівважку вагу. Ми йдемо за Дмитром Біволом. Дата? Не знаю, що станеться, бо ми все ще ведемо переговори. Поки що вони лише на початковому етапі. Він також битиметься наприкінці цього місяця, і я не знаю, скільки часу йому потім буде потрібно на паузу, чи матиме він травму, чи щось таке. Але суть у тому, що ми вже спілкуємося, тож якщо це станеться у вересні – чудово. Якщо ні, то цього року бій точно відбудеться", – сказав Бенавідес.

Нагадаємо, що Давід напередодні нокаутував Гільберто Раміреса у шостому раунді та став чемпіоном світу вже у третьому для себе дивізіоні. Після цього Туркі Аль аш-Шейх заявив, що хоче організувати його битву з Олександром Усиком у 2027 році.

Бівол наступний бій проведе проти Міхаеля Айферта в російському Єкатеринбурзі. Зазначимо, що йому допомагає готуватися до поєдинку український боксер Андрій Великовський.