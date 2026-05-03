Руслан Травкін — 3 травня 2026, 08:08
Бенавідес забив Раміреса в бою за титули WBO та WBA
У місті Лас-Вегас, штат Невада, США, відбувся бій між Гільберто Раміресом (48-2, 30 КО) та Давідом Бенавідесом (32-0, 26 КО).

Перемогу нокатутом у шостому раунді здобув Бенавідес.

Давід Бенавідес – Гільберто Рамірес ТКО6 (12)

Для Бенавідеса це був дебют у крузервейті (до 91,2 кг). Рамірес був чинним чемпіоном у цій вазі за версіями WBO та WBA.

Боксери розпочали бій досить активно, не особливо витрачаючи час на розвідку.

Вже в раунді №4 Бенавідес відправив Раміреса в нокдаун серією ударів.

У п'ятому раунді Давід взяв паузу, але в шостому знову почав підключати серії. Після кількох ударів Рамірес почав задкувати, а потім узяв коліно. На рахунку "8" рефері прийняв рішення зупинити бій.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Бенавідес успішно захистив титул WBC. Він достроково переміг Ентоні Янда, змусивши рефері зупинити бій у сьомому раунді.

Рамірес у червні переміг Юніеля Дортікоса одноголосним рішенням суддів.

