Несподіваний вибір: Тайсон зізнався, на кого б поставив у бою Усик – Бенавідес

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон (50-7, 44 КО) припустив, яким був би поєдинок між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО).

Його слова наводить The Ring.

Легендарний боксер пояснив, чому це протистояння було цікавим для прихильників боксу.

"Тому що Усик – не природний надважковаговик. Він боєць крузервейту, швидкий та спритний, зі швидкими руками, як і Бенавідес. Я думаю, що Бенавідес завдає більше ударів, ніж Усик. Він завдає більше ударів, коли виконує свої комбінації", – заявив Тайсон.

Цікаво, що "Залізний Майк" не став називати переможця такого гіпотетичного бою, а лише додав, що ніколи не поставив би проти Бенавідеса.

Нагадаємо, що наприкінці червня 2026 року Девід заявляв, що чув розмови Туркі Аль аш-Шейха щодо проведення потенційного двобою проти колишнього абсолютного чемпіона світу. Водночас Дерек Чісора запевняв, що якщо американець підійнявся у вазі та переміг Усика, то він пішов би на пенсію, а також виїхав би із рідної Великої Британії.

Однак наразі такі чутки залишилися лише на рівні слів. Нещодавно українець звільнив свої чемпіонські пояси. Після цього йому стали приписувати зустріч із Деонтеєм Вайлдером. Повідомлялося, що начебто це протистояння стане прощальним для Усика та може відбутися у США.

Раніше Усик зізнався, чи можливий його бій проти ексчемпіона UFC Джона Джонса.