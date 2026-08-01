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Вміє бити правою: Атлас пояснив ризик для Усика в бою з Вайлдером

Олександр Булава — 1 серпня 2026, 18:48
Вміє бити правою: Атлас пояснив ризик для Усика в бою з Вайлдером
Олександр Усик
Getty Images

Легендарний американський тренер Тедді Атлас застеріг колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) від бою з Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

Його слова передає BoxingScene.

"Ризик завжди присутній. Кожен раз, коли ти виходиш на ринг, є ризик.

Вайлдер має довгі руки, він високий, він боксер-надважковаговик і вміє бити правою рукою. А Усик старіє. Він провів 300 аматорських поєдинків. Він не пропустив багато ударів, але дещо все ж отримав, і з віком ризик завжди залишається.

Та на цьому етапі кар'єри Вайлдер уже не є такою загрозою, якою був раніше. Залишається ймовірність, що він завдасть потужного удару правою, а Усик вже не молодий. Ці можливості все ще існують", – зазначив Атлас.

Нагадаємо, що Олександр звільнив свої чемпіонські пояси, після чого йому почали приписувати бій проти "Бронзового бомбардувальника". Зазначалося, що двобій може відбутися у США.

Також була інформація, що серед потенційних суперників розглядають кандидатуру Джона Джонса. Однак колишній чемпіон UFC відмовився від такої зустрічі, а сам українець назвав такий двобій "неможливим".

Олександр Усик Деонтей Вайлдер Тедді Атлас

Тедді Атлас

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