Вміє бити правою: Атлас пояснив ризик для Усика в бою з Вайлдером

Легендарний американський тренер Тедді Атлас застеріг колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) від бою з Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

Його слова передає BoxingScene.

"Ризик завжди присутній. Кожен раз, коли ти виходиш на ринг, є ризик.

Вайлдер має довгі руки, він високий, він боксер-надважковаговик і вміє бити правою рукою. А Усик старіє. Він провів 300 аматорських поєдинків. Він не пропустив багато ударів, але дещо все ж отримав, і з віком ризик завжди залишається.

Та на цьому етапі кар'єри Вайлдер уже не є такою загрозою, якою був раніше. Залишається ймовірність, що він завдасть потужного удару правою, а Усик вже не молодий. Ці можливості все ще існують", – зазначив Атлас.