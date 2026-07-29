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Усик зізнався, чи можливий його бій проти ексчемпіона UFC

Софія Кулай — 29 липня 2026, 08:24
Усик зізнався, чи можливий його бій проти ексчемпіона UFC
Олександр Усик
Денис Дідківський

Олександр Усик (25-0, 16 КО) відреагував на потенційний бій проти колишнього чемпіона UFC Джона Джонса.

Його слова наводить All Out Fighting.

Американський боєць відмовився від такого протистояння. Український боксер також категорично висловився про ймовірність такої зустрічі.

"Я думаю, що це неможливо. Я не говоритиму про це. Це інший вид спорту, це інша ситуація", – заявив Усик.

Нагадаємо, що у червні 2026 року американець оголосив про завершення кар'єри.

Раніше Сергій Лапін, директор команди непереможеного українця, заговорив про двох потенційних суперників для Усика. Мова йшла якраз про Джона Джонса та Деонтея Вайлдера. Про останнього з'являється все більше чуток. Повідомлялося, що Олександр може побитися з "Бронзовим бомбардувальником" у США, а бій стане прощальним для українця.

Такий поворот подій стався після того, як український боксер звільнив чемпіонські пояси.

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