Це не моя стихія: ексчемпіон UFC відмовився від потенційного бою з Усиком

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс розповів, що його не цікавить потенційний бій за правилами боксу проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає The Ring.

Він запевнив, що бокс – не його стихія, де він був би змушений обмежувати себе виключно ударами руками.

"Ні. Зовсім ні. Це Усик, чувак. Він один із найвеличніших боксерів усіх часів у надважкій вазі. Я також знаю, що він займається боротьбою. Боротьба була важливою частиною його тренувань протягом багатьох років. Ймовірно, саме тому він так домінує у клінчі. Якби він захотів перевірити весь свій арсенал бойових навичок, я йому допоміг би. Але обмежувати себе, використовуючи лише руки, – це не моя стихія. Так що з усіх надважковаговиків я бачу у Усика найбільший потенціал, і він здатний скласти конкуренцію. Але я не боксер і не вважаю Усика універсальним бійцем. Думаю, весь світ знає, що сталося б, якби нас зачинили в одній кімнаті. І на цьому я зупинюся", – сказав Джонс.

Джон зізнався, що поважає Усика у боксі, то відмовився б від такої пропозиції очного двобою.

"Я відмовлюся, так. Я поважаю його на рингу, і він повинен поважати мене в октагоні", – наголосив американець.

Джон Джонс – дворазовий чемпіон UFC у напівважкій вазі та колишній чемпіон у важкій категорії. У березні 2023 року він завоював титул у важкій вазі, а згодом один раз успішно його захистив, перемігши Стіпе Міочича. У червні 2026 року американець оголосив про завершення кар'єри..

Нагадаємо, що Сергій Лапін, директор команди непереможеного українця, заговорив про двох потенційних суперників для Усика. Мова йшла якраз про Джона Джонса та Деонтея Вайлдера. Про останнього з'являється все більше чуток. Повідомлялося, що Олександр може побитися з "Бронзовим бомбардувальником" у США, а бій стане прощальним для українця.

Такий поворот подій стався після того, як український боксер звільнив чемпіонські пояси.