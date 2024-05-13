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Усик: Белью назвав мене хижаком, але я просто білий кролик

Станіслав Лисак — 13 травня, 12:47
Усик: Белью назвав мене хижаком, але я просто білий кролик

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) пояснив напередодні бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО), чому британець називає його кроликом.

Про це українець розповів у інтерв'ю порталу Mail Sport Boxing.

"Тоні Белью на пресконференції сказав: "Гей цей хлопець хижак". Я відповів, що я просто білий кролик. Мабуть, потім Тайсон це підхопив, що я кролик.
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Ні, я не зірка, тому що зірки лише в небі. Я просто чоловік, не зірка. Я не співак (посміхається, - прим. ред.)", — сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.

Напередодні Усик завершив тренувальний табір та прибув на місце проведення бою.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Тоні Белью

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