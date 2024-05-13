Усик: Белью назвав мене хижаком, але я просто білий кролик

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) пояснив напередодні бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО), чому британець називає його кроликом.

Про це українець розповів у інтерв'ю порталу Mail Sport Boxing.

"Тоні Белью на пресконференції сказав: "Гей цей хлопець хижак". Я відповів, що я просто білий кролик. Мабуть, потім Тайсон це підхопив, що я кролик.

Ні, я не зірка, тому що зірки лише в небі. Я просто чоловік, не зірка. Я не співак (посміхається, - прим. ред.)", — сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.

Напередодні Усик завершив тренувальний табір та прибув на місце проведення бою.