Запасний боксер на бій Усик — Ф'юрі прилетів до Саудівської Аравії

Прибув до Саудівської Аравії чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО). Він може стати запасним боксером у випадку, коли володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) або чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не зможуть вийти на ринг.

Про приїзд боксера повідомив у соцмережах очільник Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії, корлівський радник і принц Турки Аль еш-Шейх.

Відео Джошуа з Ер-Ріяда

Нагадаємо, Усик прибув до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда на чемпіонський бій.

Раніше абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі, японець Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Українець Олександр Усик зберіг позицію.

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