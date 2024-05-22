Усик очолив рейтинг найкращих бійців незалежно від вагової категорії
Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) очолив уже другий рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).
Новий рейтинг опублікував портал ESPN.
Українець обійшов чемпіона WBC, WBO, WBA у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) та абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі, японця Наоя Іноуе (26-0, 23 КО).
Рейтинг P4P від ESPN
- (3). Олександр Усик
- (1). Теренс Кроуфорд
- (2). Наоя Інуе
- (5). Дмитро Бівол
- (4). Сауль Канело Альварес
- (6). Артур Бетербієв
- (7). Джервонта Девіс
- (8). Шакур Стівенсон
- (9). Джессі Родрігес
- 10(-). Теофімо Лопес
Напередодні журнал The Ring визнав українського боксера найкращим незалежно від вагової категорії.
Раніше президент IBF розповів, чи доведеться Усику звільнити титул. Повідомлялося, що титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.
Нагадаємо, що історичну перемогу Олександра Усика за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі над Тайсоном Ф'юрі подивилися щонайменше 20 мільйонів глядачів через нелегальні трансляції.