Усик очолив рейтинг найкращих бійців незалежно від вагової категорії

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) очолив уже другий рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).

Новий рейтинг опублікував портал ESPN.

Українець обійшов чемпіона WBC, WBO, WBA у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) та абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі, японця Наоя Іноуе (26-0, 23 КО).

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Рейтинг P4P від ESPN

(3). Олександр Усик (1). Теренс Кроуфорд (2). Наоя Інуе (5). Дмитро Бівол (4). Сауль Канело Альварес (6). Артур Бетербієв (7). Джервонта Девіс (8). Шакур Стівенсон (9). Джессі Родрігес 10(-). Теофімо Лопес

Напередодні журнал The Ring визнав українського боксера найкращим незалежно від вагової категорії.

Раніше президент IBF розповів, чи доведеться Усику звільнити титул. Повідомлялося, що титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.

Нагадаємо, що історичну перемогу Олександра Усика за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі над Тайсоном Ф'юрі подивилися щонайменше 20 мільйонів глядачів через нелегальні трансляції.