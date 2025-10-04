Гірн назвав майбутнього лідера рейтингу P4P після Кроуфорда

Відомий промоутер Едді Гірн зробив прогноз на майбутнього лідера рейтингу P4P від ESPN.

Своїми думками функціонер поділився із The Ring.

"Гадаю, Енніс катком проїде по першій середній вазі, візьме титул середньої ваги та стане чемпіоном трьох категорій. Він той, хто замінить Кроуфорда на вершині паунда. Я вважаю, що він настільки крутий боєць", – розповів Гірн.

Зазначимо, що наразі рейтинг P4P очолює Теренс Кроуфорд, який посунув з першого місця Олександра Усика завдяки перемозі над Канело Альваресом.

Джарон Енніс наразі очолює рейтинг WBC у першій середній вазі, але до десятки P4P спортсмен не потрапив.

