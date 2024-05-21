Шалені емоції: реакція Шевченка та Кличка на перемогу Усика

У ніч на 19 травня вся Україна пильно стежила за боєм Олександра Усика (22-0, 14 КО) проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO). Цікавість викликала не лише непереможність обох боксерів, але й ціна перемоги.

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На кону стояв титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі. Тому протягом всього поєдинку відчувалася напруга та нерв бою. Лідерство переходило від Усика до Ф'юрі і назад.

Було важко спрогнозувати переможця. Зрештою, навіть судді визначили його лише роздільним рішенням — 115:112, 113:114, 114:113 на користь українця.

Але кожен глядач, затамувавши подих, чекав на оголошення результатів. Зокрема й Андрій Шевченко та Володимир Кличко, які приїхали в Ер-Ріяд, щоб стати свідками цього історичного бою.

На щастя, реакція видатних українських спортсменів потрапила на камеру.

Відео

Після бою журналістам Mail Sport вдалося ще й поспілкуватися з обома. Володимир сказав, що цією перемогою Усик довів усьому світу, що він є найкращим боксером сучасності.

А Шевченко в першу чергу відзначив важливість звитяги українця для нашої країни.

І насправді важко з ними не погодитися. Все ж Усик став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі. Тому давайте ще раз передивимося це відео та згадаємо свої емоції в той момент.