Усик зберіг позицію в рейтингу найкращих боксерів світу за версією ESPN

ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Про це йдеться на сайті.

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг другу позицію в рейтингу, який наразі очолює абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі Наоя Іноуе. Японець у травні провів черговий захист титулів у поєдинку проти Дзунто Накатані.

У десятку найкращих повернувся російський боксер Дмитро Бівол, який напередодні захистив титули WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі в поєдинку проти обов'язкового претендента за версією IBF Міхаеля Айферта.

Рейтинг P4P від ESPN

Наоя Іноуе Олександр Усик Джессі Родрігес Давід Бенавідес Шакур Стівенсон Дмито Бівол Девін Хейні Дзунто Накатані Джарон Енніс Джей Опетая

Зазначимо, що pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Напередодні Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.