Президент IBF розповів, чи доведеться Усику звільнити титул

Президент Міжнародної боксерської федерації (IBF) Деріл Піплс заявив, що абсолютному чемпіону світу в суперважкій вазі Олександру Усику (22-0, 14 КО) не обов'язково захищати свій титул проти переможця бою Філіп Хргович — Даніель Дюбуа.

Про це Піплс розповів порталу BoxingScene.

"Що стосується правил IBF, будь-який чинний чемпіон зможе попросити про виключення. Будь-який чинний чемпіон може попросити зробити виняток із будь-якого правила IBF.

Наразі бій Хрговича та Дюбуа не претендує на жодний титул, у цей момент. Я впевнений, що є люди, які ухвалюють рішення за лаштунками, перш ніж звернутися до мене з чимось", — розповів Піплс.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Раніше повідомлялося, що титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.