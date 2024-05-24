Гвоздик розповів про розмову з Усиком після бою з Ф'юрі

Колишній чемпіон Олександр Гвоздик спілкувався з абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про цю розмову Гвоздик розповів у інтерв'ю ABN Sports Media.

"Я поспілкувався з Усиком наступного дня після його бою. Я не дзвонив йому відразу після поєдинку, оскільки уявляв, що його телефон, напевно, був червоним. Але наступного ранку я зателефонував йому, і ми поговорили. Я просто сказав йому фігню. Вибачте. Привітав його тощо. Нічого особливого. Я просто висловив своє захоплення, своє хвилювання з приводу того, що він здивував мене", — сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Реванш може відбутися вже в жовтні цього року. Британець вже повідомив про свої наміри активувати відповідну опцію.

Якщо Міжнародна боксерська федерація дозволить зробити виняток, то звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі стоятиме на кону і в другому поєдинку Усика проти Ф’юрі.