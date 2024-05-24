Гірн: Перемога Ф’юрі над Усиком у реванші — ідеальний розвиток подій

Промоутер Едді Гірн сподівається, що Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) зможе перемогти Олександра Усика (22-0, 14 КО,) в реванші.

Про це він заявив у інтерв’ю iFLTV.

"Ми хочемо провести бій Джошуа – Ф’юрі незалежно від того, програє чи переможе Тайсон в реванші з Усиком. Думаю, ми побачимо цей поєдинок. Вочевидь, ми хочемо, аби Тайсон Ф’юрі переміг. Думаю, він може зробити це. Такий розвиток подій був би ідеальним", — сказав Хірн.

Реванш між Усиком та Ф’юрі може відбутися вже в жовтні цього року. Британець вже повідомив про свої наміри активувати відповідну опцію.

Якщо Міжнародна боксерська федерація дозволить зробити виняток, то звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі стоятиме на кону і в другому поєдинку Усика проти Ф’юрі.