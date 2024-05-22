Команда Усика проситиме IBF зробити виняток заради реваншу з Ф’юрі

Команда Олександра Усика (22-0, 14 КО) буде просити Міжнародну боксерську федерацію (IBF) про виняток, який дозволить зробити так, аби і в другому бою проти Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) на кону стояло звання абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк у коментарі для World Boxing News.

"Звісно, ми попросимо IBF про виняток", — сказав Красюк.

Нагадаємо, раніше президент IBF заявив, що будь-який чинний чемпіон може попросити федерацію про виняток.

Якщо IBF погодиться на прохання команди Усика, то українець залишиться абсолютним чемпіоном світу до реваншу проти Ф’юрі, який може відбутися вже в жовтні.