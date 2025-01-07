Богачук: Ломаченку вже набрид бокс

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (25-2, 24 KO) вважає, що чемпіону світу IBF у легкій вазі Василю Ломаченку (18-3, 12 КО) набрид бокс після дуже тривалої кар'єри.

Такою думкою Богачук поділився з порталом Sport-express.ua.

"Вважаю, що він відпочине і ще повернеться. Тут така ситуація, що я не знаю його проблему, психологічну складову. Чемпіоном світу він навряд чи вже стане. Думаю, що бокс його вже дістав, набрид. Він стільки у цьому виді спорту, такий обсяг роботи проводити стільки років... Звісно, що у нього вже є проблеми зі здоров'ям, організм дає сигнал, що вже досить і треба відпочити", – сказав Богачук.

Раніше менеджер боксера Егіс Клімас розповів, що українець може завершити кар'єру наступного року через пошкодження спини, отриманої на тренуванні.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та відмовився виходи на ринг до кінця року.