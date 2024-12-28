Клімас: Ломаченко може завершити кар’єру через травму спини

Менеджер чемпіона світу IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) Егіс Клімас розповів, що українець може завершити кар'єру наступного року через пошкодження спини, отриманої на тренуванні.

Слова Клімаса передає BoxingScene.

"Майбутнє Ломи вирішиться після новорічних свят. В Україні Ломаченко проведе обстеження МРТ При цьому в IBF знають про ситуацію з українцем і чекають на медичний висновок", – заявив менеджер.

Клімас зазначив, що якщо здоров'я дозволятиме, Василь повернеться на ринг.

"Якщо здоров'я дозволятиме, він (Василь Ломаченко) повернеться на ринг", - підсумував менеджер.

Нагадаємо, свій останній бій український легковаговик провів у травні 2024-го. Василь технічним нокаутом переміг Джорджа Камбососа.

Раніше з'явилася інформація, що Ломаченко остаточно ухвалив рішення про завершення кар'єри, але вона виявилася недостовірною.

Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук прокоментував цю інформацію щодо Ломаченка та заявив, що український боксер позбувся зіркової хвороби.

Напередодні реваншу Усик – Ф'юрі Василь підтримав українського хевівейтера, але російською та опублікувавши фото Олександра на тлі церкви.

З історією створення релігійної "прошивки" Ломаченка можна ознайомитись ТУТ.