Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою

Володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO).

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Лома зараз не в настрої, у нього зараз немає мотивації. Він хоче більше часу проводити з сім’єю та не хоче нічого робити до кінця року.

Тому він точно не вийде на ринг до кінця року.

Бій з Девісом дуже прибутковий, але Ломаченка мотивують не лише гроші. Він нічого не робить лише через гроші. Ви можете запропонувати йому мільйони, десятки мільйонів доларів, але якщо у нього немає мотивації, він не буде готуватися до бою", — сказав Клімас.