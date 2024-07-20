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Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою

Олександр Булава — 20 липня, 10:18
Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою

Володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO).

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Лома зараз не в настрої, у нього зараз немає мотивації. Він хоче більше часу проводити з сім’єю та не хоче нічого робити до кінця року.

Тому він точно не вийде на ринг до кінця року.

Бій з Девісом дуже прибутковий, але Ломаченка мотивують не лише гроші. Він нічого не робить лише через гроші. Ви можете запропонувати йому мільйони, десятки мільйонів доларів, але якщо у нього немає мотивації, він не буде готуватися до бою", — сказав Клімас.

Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, що Девіс може зустрітися в ринзі з Ломаченком уже у 2024 році.

Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі.

Водночас Ломаченко технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

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