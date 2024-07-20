Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою
Володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO).
Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.
"Лома зараз не в настрої, у нього зараз немає мотивації. Він хоче більше часу проводити з сім’єю та не хоче нічого робити до кінця року.
Тому він точно не вийде на ринг до кінця року.
Бій з Девісом дуже прибутковий, але Ломаченка мотивують не лише гроші. Він нічого не робить лише через гроші. Ви можете запропонувати йому мільйони, десятки мільйонів доларів, але якщо у нього немає мотивації, він не буде готуватися до бою", — сказав Клімас.
Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, що Девіс може зустрітися в ринзі з Ломаченком уже у 2024 році.
Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі.
Водночас Ломаченко технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.