Давай, Саня: Харлан підтримала Усика перед боєм проти Ф'юрі

Українська шаблістка Ольга Харлан, яка напередодні виборола срібло на Кубку світу в Пловдиві, підтримала Олександра Усика перед боєм проти британця Тайсона Ф'юрі.

Відповідне відео вона опублікувала в інстаграмі.

"Сьогодні мені вдалося завоювати срібло на Кубку світу, який є останнім цього сезону.

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І сьогодні ми всі підтримуємо Олександра Усика та українських енергетиків у битві за світло. Давай, Саня", — сказала Харлан.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

За результатами офіційного зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця, однак пізніше з'ясувалося, що ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив неправильні результати зважування.