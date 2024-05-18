Харлан здобула срібло на Кубку світу в Пловдиві

Українська шаблістка Ольга Харлан поступилася першому номеру світового рейтингу FIE француженці Сарі Бальзер у фіналі Кубку світу з фехтування, який проходив у болгарському Пловдиві.

Поєдинок завершився з рахунком 15:8. Із самого початку представниця Франції вийшла вперед і збільшувала свою перевагу в рахунку. Українка намагалася врятувати ситуацію, навіть взяла 3 раунди поспіль за рахунку 11:4, проте це не допомогло, і перемогу святкувала саме Бальзер.

Харлан розпочала турнір з перемоги над нейтральною спортсменкою з російським паспортом Анною Смірновою (15:8). Надалі українка взяла гору над двома італійками: Елоізою Пассаро (15:7) і Росселлою Грегоріо (15:5).

У чвертьфіналі Ольга впевнено перемогла американку Елізабет Тарковскі (15:8), а в 1/2 фіналу здолала дворазову чемпіонку світу японку Емуру Місакі (15:13).

Зазначимо, що Харлан є олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою Ігор-2016 в командній першості. Вона також має дві бронзи в індивідуальних змаганнях.

Нагадаємо, на початку травня Ольга дійшла до стадії 1/8 фіналу на Гран-прі в Сеулі.