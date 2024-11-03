Куди ти, AJ? яке майбутнє в Ентоні Джошуа

Ім’я Ентоні Джошуа, позаяк і Тайсона Ф'юрі в українських вболівальників боксу викликають дещо змішані відчуття. Обидва британські боксери ознаменували завершення епохи братів Кличків, перемігши молодшого Володимира, який з різних причин так і не отримав шансів на реванш. Утім за "Доктора Сталевого молота" помстився Олександр Усик, який зумів не просто перемогти обидвох британців (Джошуа – двічі), а й стати абсолютним чемпіоном світу у "гевівейті".

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Поєдинок Джошуа та Дюбуа був одним із "мейнівентів" у цьогорічному боксі. Так, це не Усик – Ф'юрі, втім ті ж шалені гонорари, шейхи та селебритіз у рингсайді і, звісно ж, Майкл Баффер зі своєю коронною фразою. Букмекери та спеціалісти фаворитом вважали саме Джошуа, втім Дюбуа не дав жодного шансу краянину, "погасивши світло" Ейджею.

Зрештою, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій попередньо заплановано на 21 грудня. Хоча, що таке плани й домовленості, коли йдеться про Ф’юрі...

Олександр Усик

Джошуа програв вчетверте у кар’єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік). І якщо поразка від мексиканця виглядала як випадковість, то програші Усику і нокаут від Дюбуа точно змушують задуматися усіх і передусім Джошуа та його команду про майбутнє.

Про причини тимчасового "блекауту" для Джошуа

Спробуймо проаналізувати причини програшу Джошуа. Бен Девісон, тренер Ентоні висловив офіційну версію, яка, відверто кажучи, виглядає так собі:

"Дорогою на стадіон був невеликий затор, і він [Джошуа] з’явився трохи пізніше, ніж ми планували. Чесно кажучи, знаєте, він був дуже добре підготовлений, ми знали, що Даніель швидко розпочне поєдинок, не було нічого, що шокувало б нас. Ми просто не очікували, що він це зробить. Просто з якоїсь причини він [Джошуа] погано стартував, і ви знаєте, що ще пройшло мало часу", – відзначив Девісон на YouTube каналі Sky Sports Boxing.

Є й інші версії. Наближені до реальності, але також доволі суб’єктивні.

Для прикладу, колишній тренер британця Дон Чарльз звинуватив його тренерський штаб у поразці від Дюбуа. За словами фахівця, команда Джошуа провела весь тренувальний табір, зосередившись на одному методі тренувань, проігнорувавши інші:

"Ось над чим вони [команда Джошуа] працювали? Вдар його правою рукою, і ти його нокаутуєш. Вони мають рацію, Джошуа б'є будь-якою правою рукою, він зазвичай їх нокаутує. Але вони провели цілий табір, відпрацьовуючи удари правою рукою, але в боксі є багато інших ударів, над якими потрібно працювати. Є щось, що називається захистом, як захиститись від джеба".

Приблизно такої версії дотримується ще один кривдник Джошуа, українець Олександр Усик. Чинний чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO відзначив також слабку роботу ніг Джошуа та його не впевненість у своїх діях. Ні для кого в боксерському світі не секрет, що в Джошуа слабке підборіддя. Ентоні не вміє так добре тримати удар, як ті ж Дюбуа чи Усик. Це демонстрували й Кличко, і Руїс, і вкотре довів Даніель Дюбуа.

Важко зрозуміти на що сподівався Ей Джей, коли пішов у відкриту "рубку із Дюбуа, який також є знаним панчером, до того ж удар тримає краще. Особливо це стало помітно, коли Дюбуа пропустив, Джошуа пішов добивати й… натрапив на удар в підборіддя. Світло погасло.

Джошуа – Дюбуа Getty Images

Згідно зі статистикою CompuBox, Ей Джей пропустив 79 ударів, 49 з них – силові. Зовсім немало, зважаючи на те, якої сили були ці удари. Джошуа часто невиправдано опускав праву руку і відразу прилітало. Дюбуа був чудово готовим до цього поєдинку, разом з командою розібрав всі сильні та слабкі сторони суперника.

Що ж далі: реванш, Усик / Ф'юрі, чи…?

Джошуа – типовий англійський джентльмен, зовсім не схожий на зухвалого та хамовитого Ф’юрі. Після бою з Кличком-молодшим Ей Джей, здавалося, успадкував і його манеру спілкування з пресою, дипломатичні висловлювання щодо суперників. Уболівальники люблять Ел Джея і точно хочуть його побачити ще раз на рингу. Зрештою, хто б там що не говорив про завершення кар’єри британця, але ексчемпіон гевівейту дав чітко зрозуміти: він буде продовжувати боксувати.

Усик – Джошуа 2 Getty Images

Серед ймовірних суперників Джошуа називають Вайлдера, Ф'юрі, Усика та Паркера, але, очевидно, що найбільш бажаним для нього є реванш проти Дюбуа. Про це публічно говорить і промоутер Джошуа. Зрештою, у контракті на титульний бій британців була така опція. І якщо Хірн, побоюючись ще однієї поразки Джошуа (що означатиме втрату грошей), може бути проти такого варіанту, то Ентоні бажає знову битися із Даніелем.

"Якщо вирішуватиме сам боксер – реванш відбудеться 100%. Він каже, щоб я дозволив битися з Дюбуа знову, каже, що зможе побити його. Ми порадимось із командою. Але, думаю, ми схиляємось до негайного реваншу. Джошуа буде складно переконати в іншому", – сказав Boxing News Гірн.

Утім думки впливових людей суттєво розділилися Баррі Гірн, засновник компанії Matchroom Boxing та батько Едді Гірна, вважає, що Ентоні Джошуа знаходиться за крок від завершення кар'єри й повинен думати тільки про важливі бої.

"Джошуа не варто битися у реванші з Дюбуа. Це небезпечно, і є ризик програти другий бій. Не варто поспішати. Мені здається, Ентоні розуміє, що в нього залишився останній шанс на великий бій і він неодмінно спробує ще раз. Усик переможе Ф'юрі, і тоді було б розумним рішенням провести бій з Тайсоном. Наприклад, на Вемблі. Це була б ідеальна "лебедина пісня" для обох боксерів", – вважає Хірн-старший.

Така думка не лише у Хірна-старшого. Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс оцінив шанси Ентоні у можливому реванші проти Дюбуа.

"У реванші буде те саме. Дюбуа знову прийде за ним. Коли він знищив тебе перший раз, то йому буде легко зробити це вдруге. Щоб цього не було, Джошуа треба внести кардинальні зміни, йому треба змінити свій бокс", – сказав Льюїс.

Тепер трішки конкретики щодо двох таборів. Дюбуа налаштований битися і сповнений впевненості.

"Кого доведеться, того я і знищу. Я у формі, моя впевненість на висоті, почуваю себе на вершині світу", – сказав Дюбуа.

Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) заявив, що його клієнт отримає великий бій у лютому:

"Ми дуже близькі до того, щоб дещо оголосити щодо Даніеля приблизно наступного тижня. Це буде великий бій для нього у лютому".

IBF заявила, що Дюбуа може провести обов'язковий захист свого чемпіонського паска в бою проти свого земляка Фабіо Вордлі. Хоча особливого зацікавлення щодо цього бою ні у Дюбуа, ні в його команди немає. Найімовірніше, що суперником британця буде і не Джошуа.

А тут взагалі є цікава версія. Гірн публічно заявив, що бій його підопічного із Дюбуа у лютому не відбудеться і його можуть перенести на травень. Уболівальники не повірили промоутеру і вважають, що справа у поєдинку Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Фахівці вважають, що Джошуа не збирається вдруге битися з Дюбуа, оскільки є величезна ймовірність програти вдруге поспіль. Очевидно, боксер і промоутер чекатимуть на реванш українця з "циганським королем", щоб зустрітися з переможцем.

Джошуа – Дюбуа Getty Images

Сам же Джошуа взяв театрально-боксерську паузу і не поспішає оголошувати публічно про свої плани. Скоріш за все, таку позицію своєму підопічному порадив, а, може, і нав’язав його менеджер, який розуміє, що в запасі британця немає "кількох поразок". "Кришталеве" підборіддя Джошуа вже не раз робило йому "ведмежу послугу". Кожен наступний раз може стати останнім.

Продавати свої бої епатажними витівками або резонансними заявами, як це робить Ф'юрі, Ентоні елементарно не вміє. Тому зараз команда Джошуа вичікує і вираховує найбільш вигідний для себе "мейнівент".