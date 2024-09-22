Все закономірно: Дюбуа бив більше та точніше, ніж Джошуа

У Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбулося шоу боксу, головною подією якого став бій за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Поєдинок завершився перемогою Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.

Статистика ударів підтверджує, що підсумок – цілком закономірний, адже Дюбуа, який вперше захистив вищезазначений пояс, бив і більше, і влучніше.

На рахунку Дюбуа 196 ударів, 79 з яких були влучними. Даніель викинув 100 джебів (30 точних) та 96 силових ударів (49 були точними).

Натомість Джошуа викинув 117 ударів, 32 з яких були точними. На рахунку Ентоні також 82 джеба (18 точних) та 35 силових ударів (49 були точними).

Для 34-річного Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі українцеві Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Дюбуа, який також програвав Усику у 2023 році, здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.