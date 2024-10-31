Дюбуа відреагував на можливість добровільного захисту титулу

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) готовий до захисту титулу, якщо його реванш з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) не відбудеться.

Цитує боксера talkSPORT.

"Це буде наше спільне рішення – мого тата, команди та Френка Воррена. Ми все вирішимо", – розповів боксер.

На запитання, чи віддає перевагу наступному бою-реваншу з Джошуа чи протистоянню з Вордлі, Дюбуа відповів:

"Кого доведеться, того я і знищу. Я у формі, моя впевненість на висоті, почуваю себе на вершині світу", – сказав Дюбуа.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.