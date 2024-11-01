Тайсон назвав свою п'ятірку найкращих боксерів сьогодення

Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) назвав свою п’ятірку найкращих боксерів сьогодення, не згадавши у переліку жодного бійця з хевівейту.

Слова "Залізного Майка" наводить YouTube-канал Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

"Моя п'ятірка найкращих боксерів на цей час? Я сюди включу Девіда Бенавідеса, Теренса Кроуфорда, Еррола Спенса, Шакура Стівенсона та Джервонту Девіса", – сказав Тайсон.

Зазначимо, що 15 листопада Тайсон проведе бій проти блогера Джейка Пола. У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Майк є наймолодшим боксером в історії, що здобував чемпіонські титули за версіями WBC, WBA та IBF. Він також був першим боксером надважкої ваги, який володів поясами WBC, WBA та IBF водночас.