Британський тренер дав пораду Вордлі щодо реваншу з Дюбуа

Денис Іваненко — 11 травня 2026, 11:37
Баррі Макгіган поділився думками щодо можливого реваншу між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО), пункт про який є в контрактах боксерів.

Його слова передає Seconds Out.

Британський тренер вважає, що боксери погодяться знову розділити ринг. Проте він порадив ексчемпіону не робити цього.

"Так, думаю, що вони погодяться на реванш. Але не думаю, що Вордлі повинен битися. Не думаю, що він повинен прийняти цей реванш. Це надто небезпечно. Він пропустив занадто багато ударів, це було дуже серйозно. Якби я був на його місці, я б ніколи більше не бився", – сказав Макгіган.

Нагадаємо, що їхнє очне протистояння відбулось 9 травня. В ньому "Динаміт" переміг технічним нокаутом в 11 раунді, хоча сам двічі побував у нокдауні.

Напередодні Фабіо Вордлі відреагував на першу поразку в кар'єрі. Він привітав свого суперника з перемогою.

