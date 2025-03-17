Для нас це першочерговий вибір: тренер Паркера – про бій з Усиком

Енді Лі, тренер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), відреагував на рішення WBO зобовʼязати чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) провести захист титулу проти його клієнта.

Цитує тренера The Ring.

"Я думаю, що зараз він заслуговує на свій титульний бій. Всі погоджуються з цим. Принаймні WBO пішли на це та зобов'язали його битися. Люди хочуть, щоб Джо бився з Усиком. Люди вже бачили бій Дюбуа з Усиком. Це було не так давно. Для нас першочерговий вибір – це бій з Усиком. Якщо ні, ми будемо битися за вакантний титул, але ми хочемо битися з Усиком, це наша мета", – розповів Лі.

Світова боксерська організація дала командам Усика та Паркера 30 днів на досягнення домовленостей про проведення поєдинку.

Якщо ж угода не буде укладена, WBO виставить двобій на промоутерські торги. Переможець аукціону здобуде першочергове право організувати івент, а найбільша ставка стане призовим фондом поєдинку.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк заявив, що він працює над організацією бою з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа.

Дюбуа та Паркер мали провести очний бій під час вечора боксу в Ер-Ріяді, але британець був змушений знятися через хворобу. Джозефу терміново знайшли нового суперника і він ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді.

Нагадаємо, Усик у травні 2024-го став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів. У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів, однак на кону вже не стояв титул абсолюта – улітку 2024-го Усик звільнив пояс IBF, який завоював Даніель Дюбуа, перемігши Ентоні Джошуа.