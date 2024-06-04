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Дюбеф — про Усика: Олександр навіть не поруч з найкращим боксером світу

Микола Дендак — 4 червня, 10:52
Дюбеф — про Усика: Олександр навіть не поруч з найкращим боксером світу

Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф вважає, що абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик і близько не стоїть до його клієнта Наоя Іноуе.

Про це він розповів у коментарі для talkSPORT.

"Я вважаю, що Наоя Іноуе зараз є найкращим боксером у світі. Усик навіть не поруч. Якби я показав тобі 5 раунд проти Ф'юрі, то ти б повірив, що він найкращий у світі? Як він може бути номером один, якщо пропускає кожен аперкот від Тайсона?
Його голова піднята, а руки опущені. Це моя думкаю В Іноуе такого не було. Так, Усика ніхто не зміг нокаутувати, але ж ви бачили удар по корпусу у бою з Дюбуа, який викликав багато суперечок", — сказав Дюбеф.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшої кількості ударів, але точнішим був Олександр.

Згодом промоутер Боб Арум підтвердив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш. Нещодавно стала відома його дата.

Top Rank Олександр Усик Наоя Іноуе

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