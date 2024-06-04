Дюбеф — про Усика: Олександр навіть не поруч з найкращим боксером світу

Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф вважає, що абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик і близько не стоїть до його клієнта Наоя Іноуе.

Про це він розповів у коментарі для talkSPORT.

"Я вважаю, що Наоя Іноуе зараз є найкращим боксером у світі. Усик навіть не поруч. Якби я показав тобі 5 раунд проти Ф'юрі, то ти б повірив, що він найкращий у світі? Як він може бути номером один, якщо пропускає кожен аперкот від Тайсона?

Його голова піднята, а руки опущені. Це моя думкаю В Іноуе такого не було. Так, Усика ніхто не зміг нокаутувати, але ж ви бачили удар по корпусу у бою з Дюбуа, який викликав багато суперечок", — сказав Дюбеф.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшої кількості ударів, але точнішим був Олександр.

Згодом промоутер Боб Арум підтвердив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш. Нещодавно стала відома його дата.