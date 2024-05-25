Ф'юрі активував пункт про реванш з Усиком

Колишній володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) активував пункт про реванш проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це повідомив промоутер Боб Арум у коментарі talkSPORT.

"Тайсон скористався пунктом про реванш, і цей бій відбудеться або в кінці року, або на початку наступного року знову в Ер-Ріяді. Саме такий контракт підписали обидва бійці.

Перший бій був таким чудовим і суперечливим. Багато людей думали, що Тайсон переміг, деякі вважали, що Усик заслужив здобуту перемогу.

Давайте подивимося, що станеться в матчі-реванші. Думаю, буде великий інтерес. Я хотів би побачити Тайсона, який, я вірю, виграє реванш", — сказав Арум.