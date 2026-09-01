Титулованого українського боксера мобілізували до лав ЗСУ

Колишнього українського боксера Євгена Хитрова (20-2, 17 КО) мобілізували до лав Збройних Сил України.

Про це боєць розповів в Інстаграм.

"Що хочу сказати – щось та й буде. Це щось новеньке", – сказав Хитров, одягнений у військову форму.

Дружина Хитрова розповіла, що боксера затримала поліція в день його народження.

"Його забрали якимось дурним чином, мовляв: "Ой, у вас день народження, ви, напевно, п'яні". Він каже: "Я не п'яний, я спортсмен". "Ну давайте, давайте поїдемо, подихаємо в трубку". І якусь нісенітницю почали розповідати.

Сказати, що я плачу два тижні – це нічого не сказати. Він у мене сильний, він у мене найсильніший, найкращий, і нічого не боїться. Треба – значить, треба.

Просто мені прикро. Мені прикро, що наша поліція не знає в обличчя своїх спортсменів, не знає тих людей, які щось робили в цій війні, скільки він витратив сил, часу та грошей на волонтерство, на ліки. Ви це все бачили й знали", – сказала Хитрова.