Титулованого українського боксера мобілізували до лав ЗСУ
Колишнього українського боксера Євгена Хитрова (20-2, 17 КО) мобілізували до лав Збройних Сил України.
Про це боєць розповів в Інстаграм.
"Що хочу сказати – щось та й буде. Це щось новеньке", – сказав Хитров, одягнений у військову форму.
Дружина Хитрова розповіла, що боксера затримала поліція в день його народження.
"Його забрали якимось дурним чином, мовляв: "Ой, у вас день народження, ви, напевно, п'яні". Він каже: "Я не п'яний, я спортсмен". "Ну давайте, давайте поїдемо, подихаємо в трубку". І якусь нісенітницю почали розповідати.
Сказати, що я плачу два тижні – це нічого не сказати. Він у мене сильний, він у мене найсильніший, найкращий, і нічого не боїться. Треба – значить, треба.
Просто мені прикро. Мені прикро, що наша поліція не знає в обличчя своїх спортсменів, не знає тих людей, які щось робили в цій війні, скільки він витратив сил, часу та грошей на волонтерство, на ліки. Ви це все бачили й знали", – сказала Хитрова.
Євген є уродженцем Кривого Рогу. Всього на професійному рингу боксер провів 22 бої, здобув 20 перемог (17 – нокаутом) та зазнав 2 поразки. Він брав участь в Олімпіаді-2012 у Лондоні, де спірно програв у 1/8 фіналу британцю Ентоні Огого.
Хитров – чемпіон світу (2011), бронзовий призер чемпіонату Європи (2013), переможець Кубку Європи (2010), чемпіон та призер чемпіонатів України (2011, 2010, 2009). Заслужений майстер спорту України.
Нагадаємо, у квітні 2025-го боксеру суд обрав запобіжний захід. Його підозрювали у причетності до крадіжок на сільгосппідприємствах.