The Ring Awards 2024: тріумф Усика та інші переможці

У Лондоні, Велика Британія, відбулася церемонія The Ring Awards 2024.

Вона завершилася справжнім тріумфом для українця Олександра Усика (23-0, 14 КО), який претендував на перемоги у чотирьох номінаціях.

Він виграв три нагороди: найкращий боксер року, подія року (його перший бій проти Тайсона Ф'юрі) та раунд року (за 9 раунд у першому бою проти британця).

Олександр також претендував на нагороду "Бій року". У цій номінації на перемогу міг розраховувати і Сергій Богачук (25-2, 24 КО) за поєдинок проти Вірджіла Ортіса. Але тут перемогу здобув поєдинок Отабек Холматов – Реймонд Форд

The Ring Awards 2024. Список переможців:

Боксер року – Олександр Усик

Подія року – перший бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі

Раунд року – 9-й раунд у першому бою Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі

Нокаут року – Даніель Дюбуа у бою з Ентоні Джошуа

Повернення року – Біллі Діб

Апсет року – перемога Бруно Сураче над Хайме Мунгією

Проспект року – Мозес Ітаума

Тренер року – Роберт Гарсія

Бій року – Отабек Холматов – Реймонд Форд

Боксерка року – Габріела Фундора

Нагадаємо, на під час промови Усик подякував за свої успіхи Тайсону Ф'юрі.