The Ring Awards 2024: тріумф Усика та інші переможці
У Лондоні, Велика Британія, відбулася церемонія The Ring Awards 2024.
Вона завершилася справжнім тріумфом для українця Олександра Усика (23-0, 14 КО), який претендував на перемоги у чотирьох номінаціях.
Він виграв три нагороди: найкращий боксер року, подія року (його перший бій проти Тайсона Ф'юрі) та раунд року (за 9 раунд у першому бою проти британця).
Олександр також претендував на нагороду "Бій року". У цій номінації на перемогу міг розраховувати і Сергій Богачук (25-2, 24 КО) за поєдинок проти Вірджіла Ортіса. Але тут перемогу здобув поєдинок Отабек Холматов – Реймонд Форд
The Ring Awards 2024. Список переможців:
Боксер року – Олександр Усик
Подія року – перший бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі
Раунд року – 9-й раунд у першому бою Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі
Нокаут року – Даніель Дюбуа у бою з Ентоні Джошуа
Повернення року – Біллі Діб
Апсет року – перемога Бруно Сураче над Хайме Мунгією
Проспект року – Мозес Ітаума
Тренер року – Роберт Гарсія
Бій року – Отабек Холматов – Реймонд Форд
Боксерка року – Габріела Фундора
Нагадаємо, на під час промови Усик подякував за свої успіхи Тайсону Ф'юрі.