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Усик дізнався місце в рейтингу P4P від The Ring після звільнення поясів

Денис Іваненко — 30 червня 2026, 11:23
Усик дізнався місце в рейтингу P4P від The Ring після звільнення поясів
Олександр Усик
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Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Список за 29 червня було опубліковано в інстаграмі.

Перші вісім сходинок залишились без змін. Лідерство зберіг абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (33-0, 27 КО).

Олександр Усик (25-0, 16 КО), який напередодні звільнив чемпіонські пояси, продовжує утримувати другу сходинку. Трійку замикає Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО).

До рейтингу увірвався новоспечений чемпіон WBO та WBA у першій середній вазі Джарон Енніс (36-0, 32 КО), який 28 червня нокаутував Ксандера Заяса (23-1, 13 КО). А залишив десятку найкращих Емануель Наваррете.

Рейтинг P4P від The Ring

  1. Наоя Іноуе
  2. Олександр Усик
  3. Шакур Стівенсон
  4. Джессі Родрігес
  5. Давід Бенавідес
  6. Дмитро Бівол
  7. Дзунто Накатані
  8. Девін Хейні
  9. Джарон Енніс
  10. Оскар Колласо

Зазначимо, що pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Нагадаємо, що після відмови від титулів Олександр Усик заявив, що в нього залишився "Last dance". Напередодні було названо двох бійців, які можуть розділити з ним ринг під час цієї події.

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